 

В Украине в прошлом году было отремонтировано только 1% дорог

28 февраля 2017 г. 16:54

Министр инфраструктуры добавил, что в 2017 году Мининфраструктуры планирует отремонтировать 80 мостов и 2 тысячи километров дорог.

В Украине в прошлом году было отремонтировано только 1% автомобильных дорог. Об этом сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я сам езжу по нашим дорогам, я понимаю и, более того, разделяю возмущение людей. Но я хочу напомнить, что 95% украинских дорог остаются в непригодном состоянии. И за зиму они не превратились в европейские автобаны. Тем не менее, мы будем восстанавливать автодороги по всей Украине в этом году, и вопрос контроля качества работ – вопрос номер один", – сказал министр.

Также Омелян добавил, что в 2017 году Мининфраструктуры планирует отремонтировать 80 мостов и 2 тысячи километров дорог.

 

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