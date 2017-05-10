В Украине выпустили новую модель трамвая

Компания Татра-Юг представила новую модель трехсекционного вагона украинского производства К1М6. К работе над вагоном были привлечены около 250 украинских поставщиков комплектующих, сообщает пресс-служба предприятия.

Модель адаптирована к условиям эксплуатации с различным состоянием контактной сети и рельсовых путей.

Вагон оборудован местом для размещения людей с ограниченной мобильностью, кондиционерами и wi-fi. Широкие двойные двери позволяют осуществлять быструю посадку и высадку пассажиров. Большие окна обеспечивают хорошую освещённость и панорамный обзор. Вагон оборудован эргономичными креслами для сидения, современной системой информирования пассажиров, светодиодной системой освещения.

Ходовые тележки новой конструкции оборудованы двухступенчатым подвешиванием, что обеспечивает плавность хода и низкий шумовой уровень.

Доля низкого пола - 70%. Вагон способен развивать до 75 км/ч и перевозить до 267 пассажиров.