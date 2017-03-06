В Украину приехал президент Красного Креста

В понедельник, 6 марта, в Украину приехал президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

"Прибыл с визитом в Украину. Уже почти три года над жителями востока Украины висит призрак войны, столкновения там опять усиливаются", - написал Маурер в своем твиттере.

Как сообщается на официальной странице украинского парламента, у Маурера запланировала встреча с первым вице-спикером Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко.

Пресс-служба МККК сообщила, что визит Маурера продлится пять дней. "6 марта 2017 президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер прибыл в Украину с 5-дневным визитом. В ходе визита он проведет переговоры на высоком уровне с представителями правительства и другими официальными лицами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они будут сосредоточены на обсуждении гуманитарной ситуации на востоке Украины, а также последствиях активизации боевых действий для населения.

Напомним, что Украина рассчитывает привлечь Красный Крест к процессу идентификации тел военнослужащих, погибших на Донбассе.