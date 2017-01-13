В "Укрзализныце" планируют запустить "Интерсити" еще в один польский город

"Укрзализныця" вслед за Перемышлем в ближайшее время может сформировать еще один прямой маршрут в Польшу.

Об этом рассказал директор по пассажирским перевозкам и сервису "УЗ" Игорь Романкив в интервью "Дело".

"Ближайшая перспектива - поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм. Также рассматриваются и другие направления в Европу, в частности, в страны Балтии - это уже в среднесрочной перспективе", - рассказал Романкив.

По словам Романкива, основное ограничение для расширения маршрутной сети в восточную Европу - инфраструктура. Ведь в Польше и соседних странах не так много станций, к которым подходит широкая колея, распространенная на постсоветском пространстве.

Топ-менеджер УЗ также не отрицает возможность расширения ж/д сообщения с Перемышлем за счет пригородных поездов.