В университете им. Каразина открыли мемориальную доску выпускникам воинам АТО

На мраморной табличке золотыми буквами высечены имена четырех выпускников ВУЗа. Святослав Горбенко, Владислав Ковалев, Мирослав Мысла и Эдуард Ушаков погибли на Донбассе в четырнадцатом и шестнадцатом годах. Память героев почтили во время траурного митинга, на котором собрались преподаватели, студенты и руководство университета:

Дмитрий Мангушев, зам.декана экономического факультета

Это событие, которое позволит всем студентам, преподавателям помнить о том, что происходит сейчас, что было и что будет, что в нашей стране есть будущее, в нашей стране есть европейское будущее, и помощь каждый гражданин должен оказывать тем ребятам, которые сейчас находятся в зоне АТО, семьям погибших.

Евгений Захарченко однокурсник погибшего "каразинца" Эдуарда Ушакова. Они вместе учились, потом их пути разошлись, Евгений продолжил научную карьеру в университете, а Эдуард, когда началась война на Донбассе записался добровольцем, и погиб во время боев по Иловайском:

Евгений Захарченко, однокурсник погибшего Эдуарда Ушакова

Від самих студентських років він завжди вирізнявся таким сильним духом, своєю вдумливістю над різними історичними подіями, процесами над долею України, коли ми вивчали історії він намагався якось екстраполювати на сучасність, і потім ми так дізналися, що він записався добровольцем.

Появление доски, которую открыли в дни празднования 212-летия со дня основания университета была общей идеей, - и студентов, и преподавателей, и бывших выпускников университета :

Евгений Захарченко, однокурсник погибшего Эдуарда Ушакова

Безумовно і співробітники факультету , і студенти підтримували створення такої меморіальної дошки і університет виступав саме як ініціатор. І взагалі за настроями, то всі тут підтримують такі речі, оскільки ці люди, вони були студентами вони навчалися у альма-матер, і альма-матер вшановує їх, безумовно.

После открытия доски, собравшиеся имели возможность возложить цветы к стенду с фотографиями военных, который установили рядом с табличкой.