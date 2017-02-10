В Варшаве назвали сквер в честь Василия Стуса

Совет Варшавы проголосовал за предоставление скверу в центре польской столицы имени украинского поэта Василия Стуса.

Об этом сообщает Prostir со ссылкой на сайт городского совета польской столицы.

Сквер расположен на перекрестке Аллеи Независимости и улицы Стефана Батория, рядом с ним - Национальная библиотека Польши и Главная торговая школа.

Такое решение городские власти обосновали тем, что Стус был "украинским поэтом и оппозиционным деятелем", а также "полонофилом и представителем польско-украинского объединения".

Решение вступит в силу через 14 дней после его публикации в официальном правительственном издании Мазовецкого воеводства. Выполнить его должна мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц.

Переименование обойдется Варшаве в 8650 злотых (2 тыс. евро).

Напомним, в 2015 году и исполнилось 30 лет со дня смерти Стуса. В сентябре прошлого года во Львове открыли памятник поэту.

Василий Стус - украинский поэт-шестидесятник, переводчик, прозаик, литературовед, правозащитник. Лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко, Герой Украины (2005, посмертно).