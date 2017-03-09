В Ватикане появился женский совет

В зале печати Ватикана состоялась презентация женского совета, нового постоянного органа в составе Папского совета по культуре. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Новый орган координирует проректор по международным связям Свободного университета Успения Пресвятой Богородицы Консуэло Корради.

"До недавнего времени в Папском совете по культуре не было ни одной женщины, занимавшей руководящий пост, и поэтому "не хватало образа Божьего в его завершенности", - сказал кардинал-библеист Джанфранко Равази, возглавляющий департамент по культуре.

Равази подчеркнул, что создание женского совета намеренно не должно было стать "дополнением" к Папскому совету с целью увеличить процент работающих в нем женщин: сотрудницы нового органа являются частью "культурной политики" Папского совета.

В состав женского совета вошли преподаватели вузов, предприниматели, политики, деятели искусства, журналисты. Две из них - монахини. Только две женщины из новообразованного совета являются сотрудницами Ватикана.

Мусульманский теолог из Ирана Шахразад Хушманд отметила, что дискриминация, несправедливость затрагивает женщин на всей планете.

"Мусульманка плачет точно так же, как христианка. С тех пор как мужчина - в силу социальных, политических причин или из-за стремления удержать власть - решил отодвинуть женщину в сторону, мы начали терпеть несправедливость", - отметила она.

В женский совет, среди прочих, вошла известная итальянская киноактриса Нэнси Брилли.