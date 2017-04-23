В Великобритании на аукционе продали шубу стюардессы с Титаника за $230 тысяч

23 апреля 2017 г. 11:36
Источник: Новое время
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Шубу, которую носила стюардесса затонувшего Титаника Мейбл Беннетт, продали на аукционе памяти Титаника, который проводится в Henry Aldridge&Son в Великобритании за 181 тыс. фунтов стерлингов ($232 тыс.), сообщает Xinhua.

Лот ушел с молотка за более чем двойную цену и был приобретен британским коллекционером.

Как пишет издание, Беннетт схватила свою шубу, чтобы накинуть на ночную рубашку, после чего к ней подплыли спасательные шлюпки.

Беннетт выжила, и умерла в 1974 году в возрасте 96 лет.

По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, данный предмет одежды — один из важнейших лотов, который ушел с молотка за последние годы.

Отмечается, что стюардесса, которая работала в первом классе Титаника, также носила эту шубу на борту корабля Red Star Line SS Lapland, на котором транспортировали живых пассажиров Титаника в Британию. Семья Беннетт продала шубу в 1999 году, после чего она выставлялась в музее в США.

Титаник — крупнейшее пассажирское судно мира класса Олимпик на время своего построения. Титаник принадлежал английской компании White Star Line. Во время первого рейса 14 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул. В этой катастрофе погибло 1517 человек.

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