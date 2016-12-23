 

В ВОЗ заявили о создании вакцины против Эболы

23 декабря 2016 г. 14:50
Источник: Левый Берег
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о создании эффективной вакцины против лихорадки Эбола.

Как сообщает "Радио Свобода", проведенная в Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины.

По данным ВОЗ, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV более чем у 5000 человек на протяжении 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Вакцина была предложена людям, которые находились в тесном контакте с больными.

По состоянию на начало марта 2016 года было зарегистрировано 11316 смертей в результате болезни Эбола, в целом со времени последней вспышки вируса в 2014 году было зарегистрировано 28639 случаев заражения. Больше всего пострадали страны Западной Африки.

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