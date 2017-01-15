 

В Японии потерпела аварию ракета-носитель самого маленького класса в мире

15 января 2017 г. 11:19
Источник: УНИАН
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Запуск японской ракеты-носителя SS-520 самого компактного в мире класса с космодрома Утиноура (южная префектура Кагосима) прошел неудачно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Его специалисты проанализировали дополнительные данные телеметрии и пришли к выводу, что во второй ступени ракеты не произошло воспламенение топлива. Какое-то время она продолжала лететь по инерции, однако затем упала в Японской море. Ранее сообщалось, что запуск прошел успешно и коммуникационный спутник TRICOM1 весом 3 килограмма смог отделился от ракеты на высоте 200 километров над поверхностью Земли.

Длина ракеты составляет 9,54 метра, ее диаметр - 52 сантиметра, а вес - 2,6 тонны. Японским специалистам удалось максимально сократить стоимость разработки ракеты и ее запуска за счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов. Общие расходы не превышают 400 миллионов иен (3,6 миллиона долларов). Изначально запуск был запланирован на 11 января, однако его пришлось отложить из-за плохих погодных условий.

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