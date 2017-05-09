В Запорожье активисты присоединились к участникам акции "Бессмертный полк" с портретами персонажей "Игры престолов"

9 мая в Запорожье к участникам акции "Бессмертный полк" присоединились активисты другой акции – "Бессмертный волк". Об этом в своем Facebook написал местный журналист Юрий Гудименко.

"В Запорожье с треском прошла ватная акция "Бессмертный полк". С треском не только потому, что их блокировали и иногда били. Просто в колонну "Бессмертного полка" вклинились и возглавили ее хорошие люди из проходившей параллельно акции "Бессмертный волк". "Бессмертный волк" пришел с портретами ветеранов битв на Черноводной и Стене, участников боевых действий с Белыми Ходоками. Ватники, ясен пень, смысла не уловили и охотно фотографировались с лейтенантом Джоном Сноу и майором Ходором", – рассказал он.

По словам Гудименко, который был в числе активистов так называемого "Бессмертного волка", главной целью их действий было "смешать прокремлевскую акцию "Бессмертного полка" с абсурдом".