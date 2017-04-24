В Запорожье охранник больницы убил пациента, пытавшегося уйти домой

В Запорожье охранник больницы убил пациента, который находился на стационарном лечении, но несколько раз пытался самовольно уйти домой. Об этом говорится в сообщении ГУ НП у Запорожской области.

Согласно сообщению, информация о смерти в больнице пациента 1964 года рождения "при невыясненных обстоятельствах" поступила в дежурную часть Днепровского отдела полиции Запорожья в феврале. В ходе следствия было установлено, что пострадавший скончался от телесных повреждений.

"Правоохранители установили, что с 14 февраля мужчина находился на стационарном лечении. Несколько раз пытался уйти самовольно домой, а 16 февраля во время очередной попытки покинуть медучреждение, охранник больницы в ходе схватки и попытки задержать пациента нанес ему телесные повреждения, от которых последний впоследствии скончался", - отмечается в сообщении.

На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины – "тяжкое телесное повреждение". Согласно санкции статьи, сотруднику охраны больницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.