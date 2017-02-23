В зоне АТО обнаружен тайник с авиаракетами и изъят оставленный боевиками российский огнемет

Тайник с неуправляемыми авиационными ракетами обнаружила Служба безопасности Украины в районе г.Сватово Луганской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы нашли 80 неучтенных ракет типа С-8КО в одном из гаражей. Боевая часть ракеты содержит до одного килограмма взрывчатого вещества, превышающей тротил по разрушительной способностью в 6 раз.

Также в районе Авдеевки правоохранители изъяли огнемет "Шмель", оставленный боевиками после боевого столкновения с силами АТО. "Такие огнеметы находятся на вооружении у российской армии, что в очередной раз свидетельствует о присутствии Вооруженных сил РФ на территории Украины", - говорится в сообщении.