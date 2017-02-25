 

Верховный суд США разрешил казнить заключенных в Арканзасе

25 февраля 2017 г. 10:40
Источник: Зеркало недели
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В США Верховный суд разрешил исполнять смертные приговоры в отношении осужденных в штате Арканзас. Приговоренных  к высшей мере наказания в этом штате не казнили с 2005 года – из-за различных юридических нюансов и отсутствием препаратов для смертельных инъекций.

А недавно Верховный суд отказался рассматривать обращение, поданное адвокатами восьми заключенных, ожидающих смертной казни. Генеральный прокурор Арканзаса Лесли Рутледж подал формальный запрос губернатору штата с просьбой определить сроки приведения смертных приговоров в исполнение по отношению ко всем восьми заключенным, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информагентство Associated Press. 

Оно сообщает, что власти штата и сейчас тоже не могут казнить заключенных, поскольку у них отсутствуют необходимые препараты для инъекций. Срок действия одного из них истек 1 января, поэтому его использование невозможно. Всего по состоянию на сегодня казни в Арканзасе ожидают 34 заключенных.

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