Верховный суд США разрешил казнить заключенных в Арканзасе

В США Верховный суд разрешил исполнять смертные приговоры в отношении осужденных в штате Арканзас. Приговоренных к высшей мере наказания в этом штате не казнили с 2005 года – из-за различных юридических нюансов и отсутствием препаратов для смертельных инъекций.

А недавно Верховный суд отказался рассматривать обращение, поданное адвокатами восьми заключенных, ожидающих смертной казни. Генеральный прокурор Арканзаса Лесли Рутледж подал формальный запрос губернатору штата с просьбой определить сроки приведения смертных приговоров в исполнение по отношению ко всем восьми заключенным, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информагентство Associated Press.

Оно сообщает, что власти штата и сейчас тоже не могут казнить заключенных, поскольку у них отсутствуют необходимые препараты для инъекций. Срок действия одного из них истек 1 января, поэтому его использование невозможно. Всего по состоянию на сегодня казни в Арканзасе ожидают 34 заключенных.