Verizon получит скидку в 350 млн долларов при покупке Yahoo

Телекоммуникационная компания Verizon обновила соглашение по сделке о приобретении Yahoo, которое подразумевает скидку в 350 млн долларов. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Таким образом сумма сделки снизится до 4,48 млрд долларов. Кроме того, согласно новому договору, компании разделяют правовые обязательства в деле об утечке персональных данных пользователей Yahoo.

В частности, Yahoo будет нести 50% ответственности по денежным обязательствам, если такие появятся после завершения сделки в ходе расследования американских органов власти. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале.