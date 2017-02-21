 

Verizon получит скидку в 350 млн долларов при покупке Yahoo

21 февраля 2017 г. 16:55
Источник: РБК-Украина
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Телекоммуникационная компания Verizon обновила соглашение по сделке о приобретении Yahoo, которое подразумевает скидку в 350 млн долларов. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Таким образом сумма сделки снизится до 4,48 млрд долларов. Кроме того, согласно новому договору, компании разделяют правовые обязательства в деле об утечке персональных данных пользователей Yahoo.

В частности, Yahoo будет нести 50% ответственности по денежным обязательствам, если такие появятся после завершения сделки в ходе расследования американских органов власти. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале.

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