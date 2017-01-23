 

"Верните наши деньги". Энергетики пикетировали здание КП "Харьковводоканал"

23 января 2017 г. 17:07
Автор: Лариса Говина
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"Верните наши деньги" и "Почему коммунальщики чувствуют свою безнаказанность" - под такими лозунгами сегодня возле админздания КП "Харьковводоканал" собралось около 100 человек. Все - работники компании "Харьковоблэнерго", говорят из-за хронических неплатежей предприятий - должников уже три месяца не получают нормальную зарплату, в связи с чем за это время вынужденно уволилось больше сотни энергетиков.

Владимир, электрослесарь:

Нам, собственно говоря, уже жить не за что. Мы уже все в долгах. Давайте мы теперь не будем платить за коммунальные услуги.

Александр, контролер:

Ну где-то месяца два точно, платят очень плохо, по 200 гривен. "Облэнерго" сейчас, как говорится, страдает.

Энергетики говорят, действительно сотрудники компании получают по 200 гривен еженедельно, платить больше нет возможности начиная с ноября. Из-за долгов коммунальщиков, сами становятся должниками перед поставщиком электроэнергии - ГП "Энергорынок". Сумма общей задолженности "Харьковводоканала" уже достигла 800 миллионов гривен, в январе 2017-го расчеты за потребленное электричество составили всего 29 процентов, отмечают в "облэнерго". Около двух месяцев назад коммунальщики обещали, что по текущим счетам будут расчитываться вовремя, даже тарифы в ноябре повысили и на воду, и на стоки. Однако, несмотря на это, говорят энергетики, долг продолжает стремительно расти.  

Вячеслав Тютюнник, председатель профсоюзного комитета АК "Харьковоблэнерго":

Водоканал утверждают, что в тарифе электроэнергия не учитывается полностью. Но как заверяют нас в НКРЭ и на сайте информация выложена и в письменном виде о том, что полностью в тарифе "Харьковводоканала" заложено 45-50 миллионов в месяц для оплаты за потребленную электроэнергию.

Еще одно предприятие "Харьковские тепловые сети" накопило долгов за электроэнергию на сумму свыше 200 миллионов гривен, более того, подчеркивают энергетики, с начала этого года не заплатили им ни копейки. В "ХТС" говорят, всему виной то, что средства которые поступают на их распределительные счета моментально перечисляются в Киев. А само КП, по словам директора Сергея Андреева, получает лишь 6 процентов. И уверяют, этих денег даже не хватает на выплату зарплат сотрудникам "тепловых сетей", не говоря уже о расчетах за электричество.

Сергей Андреев, директор КП "Харьковские тепловые сети":

Мы получаем деньги из двух источников. От потребителей деньги на распределительные счета и клиринговые расчеты по льготам и субсидиям. Так вот, к сожалению, нет схемы расчетов с "облэнерго", просто нет схемы. Мы не можем заплатить, а это 50% наших доходов, не можем заплатить льготами и субсидиями за потребленную электрическую энергию и весь упор делается только на "живые" деньги, которых не хвататет даже на фонд оплаты труда.

А вот в  КП "Харьковводоканал" ситуацию с долгами комментировать вовсе отказываются. Тем временем, энергетики сообщили, что сегодня днем снова провели совещание с представителями "водоканала", однако там им снова сообщили - полностью погашать даже текущие счета не могут

Видео: 

"Верните наши деньги". Энергетики пикетировали здание КП "Харьковводоканал" - 23.01.2017

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