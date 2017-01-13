 

Вертеп-фест в Харькове. От Карпат до Донецка - все поют щедривки!

13 января 2017 г. 17:50
Автор: Наталья Белокудря
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Харьковские студенты университета внутренних дел, будущие следователи и оперативники репетируют перед началом вертепного парада. Молодые люди признаются к публичному исполнению колядок и щедривок не привыкли, до этого момента пели камерно, поэтому немного волнуются:  

Яна Бодрова, участница вертеп-феста

В принципе в таком масштабе мы поем их первый раз, готовились долго, усердно, ну будем смотреть, что получится

Стартовал вертеп-фест парадом участников. Подготовка к первому в новом году зимнему празднику длилась долго, организаторы пригласили как профессиональных щедровальщиков, фольклористов так и любительские коллективы. В итоге собрали полтысячи участников  из 18 областей Украины:

Елена Роффе-Бекетова, координатор фестиваля «Вертеп-фест»

До нас приїхали з Луганської області, з Донецької області, з Полтави, з усіх куточків , України – тобто на нашому фестивалі буде брати участь вся Україна- це так

По задумке организаторов вертеп-парад состоит из двух частей. Участники идут навстречу друг другу и объединятся тут для совместного выступления

Навстречу харьковчанам по Сумской  шли гости  из западных областей. Коллектив из Ивано-Франковска  "Віфліємська зоря" уже двенадцать лет показывает вертепные представления по всей Украине. Руководитель коллектива Иван говорит, что сразу откликнулись на предложение приехать в Харьков. Они приготовили представление, которое по традиции, делится на религиозную и светскую части. И в светской части галичане пытались передать намеками реалии  нынешнего времени:

Иван Васеба, руководитель коллектива «Віфліємська зоря» Ивано-Франковск

Схід і захід разом, від Донбасу до Карпат, є герої є, жидюка, це уособлення того, що гроші не завжди перемагають щось святе, це коляду, зі світського також є що воїни АТО будуть перемагати цю біду,вони герої,  виганяти звідси Путіна з нашої Ккраїни і ми разом переможемо

Галина Лукьянец, зав. лаборатории фольклора

Все це дуже цікаво цим займатися, цим захопилися люди, які не мали до цього відношення, це прекрасна мотивація, тому що я сама представниця ре конструкторського колективу, і знаю, як важко повертися джо того, чого вже немає, це велика виховна місія,а ще і пошукова робота

Сразу после исполнения общей колядки -участники вертеп-феста разъехались по тридцати разным локациям, чтобы пропеть колядки и щедривки по всему Харькову.

Видео: 

Вертеп-фест в Харькове. От Карпат до Донецка - все поют щедривки! - 13.01.2017

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