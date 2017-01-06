Вертепы, колядки и кутя: как харьковчане встречают Рождество

Сегодняшний вечер, канун одного из самых значимых христианских праздников, даже те, кто не особо религиозен, стремятся проводить в кругу семьи, за праздничным столом, уставленным специально приготовленными блюдами. Эту традицию не смогли искоренить даже долгие годы советской власти, говорит один из организаторов вертепов, Роман Черемский.

Роман Черемский, организатор вертепов

6 числа строгий піст у церкві, тобто люди уникають вживання і цим днем завершується взагалі різдвяний піст. Тобто цілих 40 днів як би люди готоуться до зустрічі новонародженного Ісуса Христа. Насправді дуже велике свято для людей. І вважається святий вечер коли збирається вся родина: батько, мати, діти, приносять вечерю. Знаєте, радянська минувшина вона намогалася затерти ці всі традиції але по прете що 70 років затирались ці традиції вони все одно саме в народі є живими

В семействе Мытко строго соблюдаются все традиции. Утром - посещение церкви, а затем предпраздничные хлопоты. Пока женщины возятся на кухне мужчины украшают жилище. Главный атрибут вечери - кутья или "рождественская каша", её Лидия Мытко не доверяет никому и готовит по своему фирменному рецепту. За основу берется пшеничная каша

Лидия Мытко

Пшениця, родзинки, мід, горіхи ще зараз будуть горіхи мак, і цукор, вот. Вона ще постоїть трошки, настоїться.

А вот в приготовлении остальных постных блюд, в ночь на рождество мясо и колбасы тут не едят, уже нужна помощь как дочек - Оксаны и Марии, так и внучек – 8-летней Оли и 7-летней Любы. Прежде чем стелить скатерть по краю стола глава семейства кладет колоски, а на каждом углу по зубчику чеснока, чтобы отгонял все невзгоды. Ставится священная просфора, по кусочку которой должен будет отведать каждый участник вечери, а затем 12 блюд равных числу апостолов Христа.

Дмитрий Мытко

Це буде риба, це гриби, це кисіль, це капуста, це часник, це узвар кутя теж підіспіола, це буде голубці, це буде хліб. В общем 12 страв. Перед вечерєю всі разом молимся три рази "Отче наш", "Богородиця" і після того тільки приступаємо до святої вечері.

И именно с сегодняшнего дня стартует цикл рождественских праздников, который заканчивается 19 января, Крещением. Самое веселое, бесшабашное время, объединившее народные, языческие и христианские традиции. Молодежь колядует, по улицам ходят с "вертепами".

Роман Черемский, организатор вертепов

Звичайно, найбільш активн - це молодь. У нашім вертепі молодь підлітки вони більш жвалі вони не втомні вони колядують цілодобово можуть колядувати. Побачити нас можно на вулицях Харкова на вулиці Сумській, Пушкінскій, в храмах, в Свято-Дмтрівському храмі, в Свято-Миколаївському храмі української греко-католицькоїх церкви, в костелі тут на Гоголя, ну і звинайно де нас тільки не запросять.

Свои визиты к друзьям и соседям с колядками подготовили и девчонки семьи Мытко.

