Весенний сезон дорожного ремонта в разгаре: автодор меняет ровный асфальт

Как только температура воздуха закрепилась на стабильно-плюсовых отметках, коммунальщики буквально оккупировали центральные улицы города, высыпая и разравнивая тонны асфальта. Это проспект Науки, с самого утра здесь кипит работа, автодоровцам предстоит восстановить участок проспекта от улицы Минской до Тобольской. К процессу были привлечены даже такие виртуозы ремонтного дела, как вот этот водитель катка. Несмотря на ударную работу дорожников, ремонт не радует автомобилистов, ведь асфальт, который сняли перед началом работ, и без этого был в хорошем состоянии, а срочная реконструкция требуется подавляющему большинству отдаленных от центра улиц.

Константин Фистик, автомобилист

Проспект Науки точно нецелесообразен, абсолютно нормальная дорога была, есть и гораздо хуже дороги, у меня на районе, на Баварии, гораздо хуже дороги есть

Виктор, автомобилист

Только свернуть с центральных маршрутов дорог и все вокруг разбито, разбито наглухо. Я водителем работаю уже 30 лет по городу, и тут пожалуйста, в любой переулок свернуть, там просто ужас

Сами работники автодора с вопросом о необходимости ремонта отправили съемочную группу к начальству, которого на месте не оказалось. Но эксперты утверждают, что такое внимание к проспекту Науки - заслуга гостиницы Националь, где находится резиденция мэра Харькова. По информации антикоррупционеров, недавний ремонт у дома 21А по проспекту Науки также не требовался, ведь последний раз реконструкцию выполняли всего год назад, а на повторные работы потратили более шестисот тысяч гривен. Тем временем в мэрии продолжают уверять, что доберутся и до отдаленных дорог - мол, асфальт уже восстанавливают на Веснина и Белгородском шоссе.

Евгений Федорчук, зам. дир. Деп. инфраструктуры

У нас сейчас закрыто, ограничено движение у нас Моисеевский мост, на сегодняшний день закрыт. Закрывается у нас частями ограничивается в одну сторону Клочковская, сначала в одну, потом в другую сторону, ну это в зависимости от того, где производится реконструкция дороги.

В отдаленных районах дорожная ситуация на порядок хуже. К примеру на улице Бучмы ремонта не было уже долго, о чем говорят огромные ямы и осторожно объезжающие их водители, а неподалеку, на улице Академика Павлова, затянувшийся ремонт закончится не скоро. На месте минимум техники и рабочих, которые не особо куда-то спешат. По поводу состояния харьковских дорог, сроков их ремонта и выделенных сумм, в горсовет был отправлен информационный запрос.