 

Владельцы сайта обмена валют заявляют о попытке рейдерского захвата

13 февраля 2017 г. 15:32
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В Харькове разгорелись страсти вокруг торговой марки Obmenka.ua.

Владельцы бывшего сайта obmenka.kharkov.ua,  а ныне kharkov.obmenka.ua. заявили, что «в Харькове неизвестные пытаются "прибрать" к своим рукам торговую марку Obmenka.ua» и проиллюстрировали свое заявление скриншотами настоящего и фейкового сайтов.

«Рейдеры стали менять данные настоящих владельцев на свои, которые теперь отображаются при поиске в Интернете», - говорится в заявлении.

На данный момент официальная позиция настоящих владельцев сайта такова: obmenka.ua и Kharkov.obmenka.ua работают в обычном режиме, и обменные пункты никуда не переезжают.

По телефону, указанному на фейковом сайте Obmenka.ua, Новостям АТН сначала представились «обменкой», а затем сказали, что это колл-центр.

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