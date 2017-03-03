 

Власти Лондона обязали таксистов Uber сдавать экзамены по английскому языку

03 марта 2017 г. 15:25
Источник: Интерфакс-Украина
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Лондонский суд признал правомерным требование властей Лондона требовать от водителей сервиса по заказу такси Uber в обязательном порядке сдавать экзамены на знание английского языка, сообщает Financial Times.

По мнению судьи Джона Миттинга, уровень английского у таксистов должен быть достаточным не только для того, чтобы понять, куда везти пассажиров, но и для оказания им помощи в экстренной ситуации.

От экзамена освобождаются водители, приехавшие в британскую столицу из стран, где английский является государственным языком.

По мнению Uber, около 33 тыс. ее водителей в Великобритании, или 28% всего штата, могут провалить тест на английский.

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