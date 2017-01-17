Вместо Героев Сталинграда - проспект Мирослава Мыслы? Мэрия рассматривает петицию харьковчанина о переименовании

Мирослав Мысла погиб вблизи Крымского на Луганщине в октябре 2016-го, получив тяжелое ранение во время обстрела позиций украинских военных из минометов и стрелкового оружия. Он - выпускник исторического факультета Университета имени Каразина, был активным участником Революции Достоинства. Сразу после начала АТО ушел добровольцем на фронт. Сначала служил в добробате "Cіч", после - ненадолго вернулся в Харьков, затем закончив офицерские курсы, снова пошел воевать уже в составе 93-й бригады ВСУ. Похоронили парня в его родном селе Волохов Яр в Чугуевском районе. Там у него остались мать и тетя, проводить воина в последний путь пришли сотни человек. Боевой побратим Мирослава - Артем Сухин рассказывает, парень был настоящим патриотом и воевал за независимость Украины, поэтому заслуживает того, чтобы его имя помнили не только современники, но и следующие поколения.

Артем Сухин, сослуживец Мирослава Мыслы:

Закривати очі на це неможна, і от таким чином якраз, встановивши меморіальні дошки героям цієї війни загиблим, назвавши їх ім'ям вулиці, проспекти, населені пункти, ми підкреслимо, що вони не дарма загинули. Що ця пам'ять буде нагадувати не лише нам - сучасникам Мирослава про його чин, а це навіки залишиться.

Петиция о переименовании проспекта Героев Сталинграда в честь погибшего бойца АТО, харьковчанина Мирослава Мыслы была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета еще в ноябре прошлого года. Спустя 2 месяца петиция набрала необходимое количество голосов, а это 5 тысяч. Поэтому вскоре должна быть рассмотрена харьковским мэром.

Мнения жителей домов по проспекту Героев Сталинграда разделились. Часть харьковчан в качестве варианта предлагают вернуть историческое название. Но большинство говорят, что они против переименования этого проспекта, и уверяют - им дорога память о героях прошлых лет, а вот кто такой боец АТО Мирослав Мысла - не знают.

Зинаида:

У меня воевал и дедушка, и папа воевал, и папа освобождал Сталинград и получил медаль за оборону Сталинграда, и дошел до Берлина, и надо как-то сохранить память.

Павел:

Это трата времени, это ничего не нужно, я вот думаю, было раньше здесь Байрона, пусть лучше Байрона.

Ольга:

Все-таки ближе герои прошлого, скажем так, чем настоящего. Сложно ответить, объяснить. Ну это как бы память. Меня бабушка воспитывала.

Наталья:

Ну я всю жизнь прожила на Новых Домах, поэтому меня в-принципе, Героев Сталинграда вполне устраивает. Тем более, я не считаю, что здесь такое что-то противоестесственное. Если бы там какое-то политическое было, тогда я была бы возмущена.

В харьковской мэрии сообщают, что петиция о переименовании проспекта в честь воина АТО сейчас все еще находится на рассмотрении, официальный ответ должен появиться в ближайшее время. Тем временем, на сайте мэрии появилось несколько ответных инициатив уже против смены названия проспекта.