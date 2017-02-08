Вместо спецрежима НДС - дотации. Что ждет аграрную отрасль

Борис Калиновский, в хозяйстве которого шесть сотен голов крупного рогатого скота, подсчитывает вероятные убытки. После отмены спецрежима НДС ему нужно будет отдать от 7 до 10% от прибыли государству. После этого, говорит Борис Калиновкий, его хозяйство станет беднее на 2 - 4 миллиона гривен. Ведь теперь, если государство не будет как-либо компенсировать затраты, деньги на нужды хозяйства придется искать самостоятельно. А лишних средств, учитывая, что техника и запчасти к ней привязаны к иностранной валюте, а молоко продается в гривне, в хозяйстве нет.

Борис Калиновский, дир. ООО "Агрофирма "Шанс" и ООО "Печенежское":

Механізм, який був, перераховували на свій спецрахунок. Він нічого не затрагував і власники оплачували і мали змогу витрачати ці кошти на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, средств захисту рослин, корма, добрива і так дальше. А зараз механізма підтримки ще немає, він не розроблений . І, я думаю, все буде як з мінімальною зарплатою - ввели і зразу куча штрафних санкцій.

Попытки распрощаться со спецрежимом НДС в аграрном секторе были еще в прошлом году. Правда, активные протесты самих льготников отсрочили активные действия государства в этой сфере. Правительство лишь определило порядок распределения НДС, рассказывает налоговый консультант Елена Калинина. Те, кто занимались зерном и техническими культурами, отдавали государству 85 %, 15 оставляли у себя. Животноводы делились с бюджетом восьмью десятью процентами, а от хозяйств, занимавшихся растениеводством, уходило 50% в бюджет. Простая на вид схема вызвала много технических трудностей, говорит Елена Калинина.

Елена Калинина, налоговый консультант юридической фирмы ILF:

Мало того, что возникла масса вопросов технических - как распределять этот НДС. Нужно было предприятиям открыть отдельные счета, в случае, если предприятие занимается не только растениеводством, оно занимается и животноводством и выращивает зерновые культуры. То есть для каждого вида деятельности нужно было открыть счета. Плюс на каждый вид деятельности два счета, чтоб определить, вернее отправить часть денег в государство, часть денег аккумулировать у себя.

И вот с началом 17-го года аграрии остались без льгот. Необходимость их отмены указывают фискалы - обусловлена требованием международного валютного фонда, который выступает против любых налоговых льгот. Но совсем оставлять сельхозпроизводителей без поддержки правительство все же не решилось. В соответствии с изменениями в Налоговый кодекс вместо спецрежима НДС они получат финансовую поддержку.

Юрий Зайцев, начальник Центральной ОГНИ г. Харькова:

Правительство действительно предусмотрело в госбюджете 2017-го года деньги на поддержку аграриев. В 2017 по 2021 годах ежегодный объем помощи должен быть не менее 1% от выпуска продукции в сельском хозяйстве.

Получатели компенсации будут внесены в специальный реестр. Дотации будут пропорциональны той сумме, которая уплачивается хозяйствами в бюджет. Правда, претендовать на нее смогу далеко не все. Так своей поддержкой государство обошло аграриев, занимающихся выращиванием зерновых. При этом дотации обещаны тем, кто занимается затратными либо эксклюзивными направлениями, такими как выращивание трюфелей, улиток, моллюсков и страусов. Кроме того существенным остается и вопрос со сроками финансового возмещения. Дотации от государства - это всегда деньги потом, отмечает налоговый консультант Елена Калинина. В то время как при предыдущей системе у аграриев всегда были средства на экстренные нужды хозяйства.

Елена Калинина, налоговый консультант:

При нынешней ситуации, здесь нужно будет ждать эти деньги, пока тебе дадут, либо пока пройдет возмещение и ты получишь эти деньги, а с возмещением всегда тоже очень проблематично получить их своевременно. Либо опять таки - это дотации, а не известно тебе ее сказали, что сегодня тебе ее положено, но ты ее получишь к концу года. А кому нужно получать ее к концу года, когда весь год нужно работать, иметь оборотные средства.

Такая политика поддержки аграрного сектора приведет, по расчетам самих аграриев, к значительному сокращению производства продукции и свертыванию малого бизнеса в этой отрасли. Но только лишь убытками в этом секторе отделаться не удастся, уверен нардеп, экономист Александр Кирш. В перспективе это может привести к падению гривны, ведь аграрии были основными поставщиками валюты в страну и помогали сдерживать курс.

Александр Кирш, экономист, народный депутат:

Сельское хозяйство - это единственный оставшийся экспортер и именно по нему нанесли удар. Но когда при этом компенсации делаются через страусов, то это все равно как правительство, подобно страусу, зарывает голову в песок. Это издевательство единственную отрасль, которая дает валюту в Украине, изводить.

Определенное сокращение производства в правительстве предусмотрели. Но при этом ожидают и увеличения поступлений в бюджет - они должны составить дополнительные 11 миллиардов гривен. Правда, экономисты это опровергают - увеличение будет лишь временным, за счет тех средств, которые ранее оставались у аграриев на развитие собственного бизнеса.