ВНО - 2017. Что изменилось для абитуриентов в этом году?

Сокращенные сроки регистрации, тесты по всем иностранным языкам, кроме английского, в один день и отказ от традиционных выпускных экзаменов в пользу результатов ВНО. Это особенности независимого оценивания - 2017. Главная из них - учет результатов тестирования для выпускников как государственной итоговой аттестации. По основным предметам - украинский язык и литература, математика или история Украины используют практически две оценки - для поступления в ВУЗ подсчитают баллы по всем заданиям тестов, для балла идущего в аттестат - лишь несколько вопросов со специальной пометкой. А вот результат теста по другому предмету на выбор, будь-то биология, иностранный язык или география в аттестат внесут, исходя из общего количества баллов в сертификате.

Александр Сидоренко, директор ХРЦОКО:

Що стосується державної підсумкової аттестації з української мови і літератури буде оцінюватись тільки українська мова, без літератури, з власним висловом. Що стосується історії України, то там для ДПА будуть виділені тільки ті питання, які стосуються історії України 20- початку 21 століття.

На пробное ВНО можно зарегистрироваться уже сейчас, отмечают в региональном центре. Проводить его будут в апреле. А вот на основное тестирование регистрация стартует 6 февраля и закончится 17 марта, переселенцы из Крыма и Донбасса, а также участники АТО смогут зарегистрироваться в мае. Ученики старших классов говорят, многие начинают готовиться к независимому оцениванию еще в 8-9 классе, переживают, что во время тестов увидят вопросы по темам, которые недостаточно выучили в школе или те, которых не было в программе. Поэтому занимаются дополнительно на подкурсах или с репетиторами.

Саша и Богдан, школьники:

Конечно же мы боимся! . - Ну я не боюсь, конечно, мы пока ходим на дополнительные и по-тихоньку подготавливаемся, а так особо не волнуемся. И все - А вы? - Тоже готовлюсь дополнительно. - А вы говорите, что боитесь, почему? - Плохо сдам - все плохо будет.

Саша, ученик 10-класса:

Я в это стараюсь не лезть, сейчас работаю на оценки этого года, а следующий год - уже буду ЗНО заниматься.

Не уверены в своих силах во время прохождения тестов - треть харьковских абитуриентов - об этом говорят результаты опроса, проведенного Харьковским региональном центром оценивания. Директор центра Александр Сидоренко считает, основняа причина - понимание того, что во время ВНО отсутствует человеческий фактор. В отличие от контрольных в школе или экзаменов, когда часто учителя снисходительно относятся к учащимся, на тестировании - более строгая дисциплина, отмечает Сидоренко

Александр Сидоренко, директор ХРЦОКО:



Бояться того, що нікого буде уговорить. Бояться, що нікого буде розжалобить. Ні у кого визвати сострадание. Є питання - дай відповідь. Є відповідь - маєш оцінку, немає відповіді - ну вибач, хоч ти красивий, хоч розумний, хоч батько великий підприємець, хоч мати - бізнесвумен. Ну не грає це ролі. Роль грає одне - знання.

Проведут ВНО по всем предметам в этом году с 23 мая по 16 июня, дополнительная сессия пройдет в июле.