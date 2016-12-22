 

Внук советского диктатора Сталина умер просто на улице - СМИ

22 декабря 2016 г. 16:57
Источник: ТСН
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В четверг, 22 декабря, в Москве на 81 году ушел из жизни внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. Об этом сообщает Дождь.

Согласно сообщению, пенсионер потерял сознание на улице на северо-востоке Москвы. Однако после прибытия скорой, жизнь Джугашвили спасти не удалось. Причиной смерти медики называют острую сердечную недостаточность.

Евгений Джугашвили известен как историк, а также кандидат военных наук. У него было двойное гражданство: России и Грузии. В 1990 году Джугашвили сыграл своего отца в фильме "Яков, сын Сталина".

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