Внук советского диктатора Сталина умер просто на улице - СМИ

В четверг, 22 декабря, в Москве на 81 году ушел из жизни внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. Об этом сообщает Дождь.

Согласно сообщению, пенсионер потерял сознание на улице на северо-востоке Москвы. Однако после прибытия скорой, жизнь Джугашвили спасти не удалось. Причиной смерти медики называют острую сердечную недостаточность.

Евгений Джугашвили известен как историк, а также кандидат военных наук. У него было двойное гражданство: России и Грузии. В 1990 году Джугашвили сыграл своего отца в фильме "Яков, сын Сталина".