 

Во Франции задержали охранника и главу штаба Ле Пен

22 февраля 2017 г. 17:59
Источник: Новое Время

Во Франции полиция задержала охранника и главу предвыборного штаба кандидата в президенты Марин Ле Пен, сообщает Le Figaro.

Охранника Тьери Лежье и главу штаба Катрин Гризе вызвали в полицию в среду утром, 22 февраля, допросили и поместили под стражу.

По данным издания, они взяты под стражу в рамках расследования дела об оплате труда фиктивных помощников Национального фронта в Европейском парламенте.

Лежье и Гризе подозреваются в мошенничестве со средствами Европарламента. В частности, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что они получали зарплату как помощники европарламентария, хотя на самом деле были фиктивно нанятые.

Напомним, что 20 февраля полиция провела обыски в штаб-квартире праворадикальной партии Национальный фронт, которую возглавляет Марин Ле Пен. Обыски связаны с делом "парламентских помощников", труд которых оплачивался из бюджета ЕС, однако на самом деле они были партийными работниками Национального фронта на территории Франции.
 

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