 

Во Львовской области взорвали огромную бомбу времен Второй мировой войны

25 февраля 2017 г. 11:30
Источник: Украинские новости
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В городе Броды Львовской области взорвали авиационную бомбу (ФАБ-250) времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

"23 февраля в 12:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение от помощника лесничего Бродовского лесхоза, что в г. Броды во время проведения санитарной вырубки леса, в 200 м от дороги и 600 м от жилых домов обнаружен предмет, внешне похожий на фугасная авиационная бомба (ФАБ-250) времен Второй мировой войны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бобма была уже раскопана, вероятно ее нашли "черные археологи", которые не сообщили в экстренные службы о подозрительном предмете.

Специалисты установили, что является взрывоопасным.

"По факту обнаружения боеприпаса сообщили правоохранительные органы и подали срочную заявку начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГосЧС Украины на изъятие и уничтожение боеприпаса. Важно отметить, что поражающее действие фугасного авиационной бомбы достигает 500 м, а радиус разлета осколков может составить до 5000 м", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили местных жителей, о находке и изъятии бомбы. Людей попросили воздержаться от посещения леса во время изъятия боеприпаса.

24 февраля в 17:50 пиротехнической группой боеприпас изъят и обезврежен в специально отведенном для этого месте.

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