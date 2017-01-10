Во Львовской области взорвали памятник погибшим во Второй мировой

В Бродовском районе Львовской области неизвестные разрушили памятник убитым в Гуте Пеняцкой. Монумент взорвали и оставили на нем различные лозунги

Мемориал жертвам массового уничтожения гражданского населения открыли в Гуте Пеняцкой в 2005 году в память о событиях 28 февраля 1944. Тогда военные 4-го Галицкого добровольческого полка уничтожили это село, которое было базой для польской самообороны и советских партизан.

Посол Польши в Украине Ян Пекло уже заявил, что Польша собирается направить ноту Министерству иностранных дел Украины из-за инцидента с памятником погибшим полякам во Львовской области, разрушение которого зафиксировано на обнародованном видео, пишет "Сегодня".