Водитель вез в Донецк 200 кг колбасы в бензобаке

Пограничники Краматорского отряда остановили на контрольном пункте въезда–выезда Майорск гражданина Украины, который пытался переместить на неконтролируемую территорию более 200 килограммов колбасы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Водитель автомобиля ВАЗ во время пограничного контроля вел себя нервозно. Заметив волнение, пограничники провели углубленный осмотр автомобиля. В конструктивных особенностях авто, а именно в бензобаке – пограничники обнаружили колбасные изделия весом около 210 килограммов", – говорится в сообщении.

Конфискат стоимостью около 20 тысяч гривен передали в фискальную службу.