 

Водитель вез в Донецк 200 кг колбасы в бензобаке

15 января 2017 г. 11:03
Источник: Корреспондент
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Пограничники Краматорского отряда остановили на контрольном пункте въезда–выезда Майорск гражданина Украины, который пытался переместить на неконтролируемую территорию более 200 килограммов колбасы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Водитель автомобиля ВАЗ во время пограничного контроля вел себя нервозно. Заметив волнение, пограничники провели углубленный осмотр автомобиля. В конструктивных особенностях авто, а именно в бензобаке – пограничники обнаружили колбасные изделия весом около 210 килограммов", – говорится в сообщении.
Конфискат стоимостью около 20 тысяч гривен передали в фискальную службу.

Видео: 

Прикордонники виявили в бензобаці автівки понад 200 кілограмів ковбасних виробів

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