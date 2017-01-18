Военные преступления на Донбассе рассмотрит ЕСПЧ

Два года назад в зоне АТО произошел один из самых циничных терактов - из системы "Град" был расстрелян автобус с мирными жителями, который подъезжал к украинскому блокпосту. Погибло 12 человек. Сегодня, родственники двоих из них с помощью харьковских юристов обратились в Европейский суд по правам человека против Украины и России, так как уверены, чтобы было нарушено их право на эффективное расследование. Несмотря на то, что обе стороны обвинили друг друга в обстреле, а ОБСЕ признало, что реактивные снаряды были выпущены с территории подконтрольной террористам, дальше этого расследование не продвинулось. Пострадавшие понимают, говорят юристы, что в ситуации войны вряд ли можно найти конкретного исполнителя, но государство все же должно было признать родственников погибших пострадавшими и выплатить им компенсации и без вмешательства ЕСПЧ.

Андрей Кристенко, юрист

К сожалению, они чувствуют себя полностью брошенными. Поскольку их не вовлекают в расследование, с ними практически не контактируют, с некоторыми из родственников государство ни разу не общалось. Хоча должно было проявить достаточную свободу для этих людей, учитывая обстоятельства с которыми они столкнулись.

Всего, по оценкам харьковской правозащитной группы, в Европейский суд подготовлено около трех тысяч исков по факту нарушения прав людей, которые находились в зоне конфликта на Донбассе. И чаще всего в европейскую институцию обращаются из-за неэффективного национального расследования убийств и ранений на линии фронта, пыток пленных, в том, числе тех, кто был убит на территории ЛНР и ДНР, пропавших без вести, разрушения имущества на подконтрольной боевикам и украинской стороне имущества.

Наталья Охотникова, Харьковская правозащитная группа

У нас есть другие теракты, и жертвы кассетных бомб, и жертвы авианалетов в станице Луганской, отдельные случаи смертей от рук снайпера и от минно -взрывных устройств. К сожалению. мы вынуждены констатировать также, что за эти два года государство Украина не надлежаще по критериям европейского суда эти дела расследовала. Все эти дела, это основной такой месседж, подаются против двух государств, потому что Украины ответственная, независимо от того, подконтрольны они или нет, это нарушение прав украинских граждан, и в отношении России, и мы доказываем это в каждой жалобе, потому Россия осуществляет фиктивный контроль над теми территориями и теми бандформированиями. которые эти права нарушают.

Юристы говорят, исками в Европейский суд по правам человека они хотят принудить Украину к более эффективным расследованиям и выплате компенсаций жертвам военного конфликта без участия международных институций. Что касается России, то она не признает своей ответственности в нарушении прав человека в конфликте на востоке Украины, и серия решений по искам может помочь в дальнейшем привлечь руководителей этой страны к ответственности за военные преступления.