Военным подняли доплаты за участие в АТО

Министр обороны Степан Полторак повысил размер ежемесячной доплаты военным за службу на передовой с 4200 до 6000 гривен.

Об этом сообщила на брифинге спикер Минобороны Оксана Гаврилюк.

Доплаты военным, которые несут службу в других местах дислокации в зоне АТО, повышены с 1200 до 2400 гривен.

Напомним, с 2016 года размер зарплат военных резко повысили. При этом, как заявлял в январе 2016 года президент Петр Порошенко, размер доплат за пребывание на передовой должен равняться трем минимальным зарплатам.

С 1 января размер минимальной зарплаты вырос вдвое до 3200 гривен.