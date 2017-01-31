 

Военным подняли доплаты за участие в АТО

31 января 2017 г. 11:56
Источник: Левый берег
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Министр обороны Степан Полторак повысил размер ежемесячной доплаты военным за службу на передовой с 4200 до 6000 гривен.

Об этом сообщила на брифинге спикер Минобороны Оксана Гаврилюк.

Доплаты военным, которые несут службу в других местах дислокации в зоне АТО, повышены с 1200 до 2400 гривен.

Напомним, с 2016 года размер зарплат военных резко повысили. При этом, как заявлял в январе 2016 года президент Петр Порошенко, размер доплат за пребывание на передовой должен равняться трем минимальным зарплатам.

С 1 января размер минимальной зарплаты вырос вдвое до 3200 гривен.

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