Волонтеры "Евровидения-2017" останутся без звездных селфи и билетов: как проходит отбор

Подготовка к "Евровидению-2017" в Киеве идет полным ходом. Организаторы активно отбирают волонтеров и уже проводят собеседования с ними.

Как сообщается, на волонтерство подали заявки более 10 тысяч человеком, однако на собеседование были допущены лишь 4 тыс. претендентов.

После того, как кандидат в волонтеры получил приглашение собеседование по электронной почте, он в электронном формате мог выбрать удобный для себя день и время для собеседования.

Второй тур отбора проходит в несколько этапов, первым из которых является интервью на украинском языке с кандидатом. Специалисты по подбору волонтеров еще раз просматривают анкету участника собеседования, а также дают выбрать из определенного перечня 2 качества, которыми должен обладать волонтер.

Вторым этапом является командная работа и поиск ответов на проблемные вопросы. Во время данного тура организаторы следят за тем, кто берет на себя инициативу в команде и является лидером.

Третий этап второго тура отбора также проходит в формате интервью, однако на английском языке. Кандидата в волонтеры спрашивают, в каком отделе он бы хотел работать и после выбора категории задают ему соответствующие вопросы, на которые он должен дать ответ на международном языке.

Собеседования будут проводить до 24 марта. После окончания данного этапа отбора, на электронную почту кандидатов будут приходить как позитивные, так и негативные ответы. Те, кто попадет в следующий тур, будут приглашены на тренинги.

Так как волонтеры будут работать на разных локациях, их будут подготавливать соответственно с их спецификой работы. Например, тех, кто будет работать в фан-зонах в Киеве, обучат первой медицинской помощи.

При этом кандидатов уже проинструктировали, что во время работы с делегациями им не разрешается фотографироваться с представителями стран, а также брать у них автографы.

Кроме того, организаторы еще раз подчеркнули, что волонтеры не получат бесплатный доступ на арену во время прямых эфиров "Евровидения-2017" в зрительный зал.