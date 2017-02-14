 

Война в Донбассе волнует украинцев больше, чем коммунальные тарифы

14 февраля 2017 г. 18:42
Источник: Зеркало недели
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Украинцы хотят снижения тарифов и повышения зарплат, но главной проблемой остается война с Россией.

Украинцы считают, что главные усилия власть должна сосредоточить на урегулировании ситуации в Донбассе и добиться мира (74,9%), свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 56,4% считают важным заданием власти "регулировать цены, снижать коммунальные тарифы".

Варианат "стимулировать развитие экономики, создавать благоприятные условия для бизнеса" выбрали 48,2% респондентов, "бороться с коррупцией и коррупционерами" - 45,6%, "повысить пенсии и зарплаты" - 41,6%.

Главные задачи власти (не более пяти вариантов ответа):  

                                                                                                                                                Декабрь-2015 Декабрь-2016

Урегулировать ситуацию на Донбассе, достичь мира                                                             78,5              74,9

Регулировать цены, снижать коммунальные тарифы                                                             44,8               56,4

Стимулировать развитие экономики, создавать благоприятные условия для бизнеса      43,3               48,2

Бороться с коррупцией и коррупционерами                                                                               56,3               45,6

Повысить пенсии и зарплаты                                                                                                       47,6               41,6

Восстанавливать промышленность, создавать новые рабочие места                                 31,2               34,4

Осуществлять социальную защиту малообеспеченных людей                                               31,5               27,1

Ограничивать влияние олигархов на власть и общество                                                        25,8               19,5

Укреплять обороноспособность страны, усиливать армию                                                    10,7                18,4

Держать курс гривни                                                                                                                     14,8                17,3

Заняться реформой государственного управления – назначать на государственные должности честных квалифицированных специалистов

                                                                                                                                                          19                    15,9

Ускорять процессы европейской интеграции Украины, выполнять требования Соглашения об ассоциации

                                                                                                                                                          7,4                    10,6

Проводить децентрализацию, передавать полномочия в местные общины                          9,7                    10,4

Провести досрочные выборы и сменить власть                                                                       7,7                      7,1

ТРУДНО СКАЗАТЬ                                                                                                                          1,1                      2,2

Прочее                                                                                                                                              0,6                     0,6

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова 16-20 декабря 2016 года среди 2000 респондентов за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года две трети украинцев (66%) в целом были не удовлетворены своей жизнью. За последние пять лет индекс удовлетворенности украинцев жизнью никогда не поднимался выше нуля.

 

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