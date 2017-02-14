Война в Донбассе волнует украинцев больше, чем коммунальные тарифы

Украинцы хотят снижения тарифов и повышения зарплат, но главной проблемой остается война с Россией.

Украинцы считают, что главные усилия власть должна сосредоточить на урегулировании ситуации в Донбассе и добиться мира (74,9%), свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 56,4% считают важным заданием власти "регулировать цены, снижать коммунальные тарифы".

Варианат "стимулировать развитие экономики, создавать благоприятные условия для бизнеса" выбрали 48,2% респондентов, "бороться с коррупцией и коррупционерами" - 45,6%, "повысить пенсии и зарплаты" - 41,6%.

Главные задачи власти (не более пяти вариантов ответа):

Декабрь-2015 Декабрь-2016

Урегулировать ситуацию на Донбассе, достичь мира 78,5 74,9

Регулировать цены, снижать коммунальные тарифы 44,8 56,4

Стимулировать развитие экономики, создавать благоприятные условия для бизнеса 43,3 48,2

Бороться с коррупцией и коррупционерами 56,3 45,6

Повысить пенсии и зарплаты 47,6 41,6

Восстанавливать промышленность, создавать новые рабочие места 31,2 34,4

Осуществлять социальную защиту малообеспеченных людей 31,5 27,1

Ограничивать влияние олигархов на власть и общество 25,8 19,5

Укреплять обороноспособность страны, усиливать армию 10,7 18,4

Держать курс гривни 14,8 17,3

Заняться реформой государственного управления – назначать на государственные должности честных квалифицированных специалистов

19 15,9

Ускорять процессы европейской интеграции Украины, выполнять требования Соглашения об ассоциации

7,4 10,6

Проводить децентрализацию, передавать полномочия в местные общины 9,7 10,4

Провести досрочные выборы и сменить власть 7,7 7,1

ТРУДНО СКАЗАТЬ 1,1 2,2

Прочее 0,6 0,6

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова 16-20 декабря 2016 года среди 2000 респондентов за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года две трети украинцев (66%) в целом были не удовлетворены своей жизнью. За последние пять лет индекс удовлетворенности украинцев жизнью никогда не поднимался выше нуля.