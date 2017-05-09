Впервые за 5 лет полуфинал Евровидения откроет не победитель: кто выступит вместо Джамалы

09 мая 2017 г. 13:02
Источник: Украинские новости
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Первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" вместо победительницы прошлогоднего конкурса Сусаны Джамаладиновой (псевдоним Джамала) откроет певец-композитор, музыкант, саунд-продюсер Дмитрий Монатик (псевдоним Monatik). Об этом говорится в сообщении пресс-службы конкурса, передают Українські Новини.

"По традиции первый полуфинал 9 мая 2017 года должен открывать прошлогодний победитель, но в этом году организаторы подготовили для зрителей много сюрпризов, одним из которых станет выступление перспективного мультиартиста Монатика, работающего в жанре pop, new disco, indie pop, synthpop", - отмечается в сообщении.

Специально для открытия "Евровидения" трек "Кружит" будет исполнен на английском языке.

Впервые открыть первый полуфинал победной песней решили в Швеции в 2013 году. Хотя до этого исполнением лучшей песни предыдущего года открывали финал конкурса. 

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