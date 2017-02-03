Временное жилье стало постоянным. Почему переселенцы не переезжают из модульного городка и хватает ли им пособий от государства?

Из родного Шахтерска, в Донецкой области, рассказывает Наталья, уехала в 2014-м. Когда начался обстрел города, рассказывает она, им за считанные минуты пришлось собирать вещи и бежать из Шахтерска вместе с мужем и двумя маленькими детьми на руках. В харьковском модульном городке поселились сразу после его открытия, спустя два года временное жилье превратилось в постоянное. На Донбассе, говорит девушка, у них остался большой дом, здесь приходится вчетвером ютиться в небольшой комнате. Снимать квартиру, уверяет Наталья, не могут, цены на аренду жилья в Харькове кусаются, а возможности вернуться домой пока нет.



Приходится ютиться в комнате, но тем не менее здесь есть работа мужу, в школу ребенок ходит, вот в садик Настя пошла в любом случае на данный момент даже вот в этой комнате лучше, чем дома.

До конца прошлого года Наталья находилась в отпуске по уходу за младшим ребенком, пока занимается домашними делами, но в ближайшее время планирует начать поиск работы. Сейчас основной доход семьи - зарплата мужа, а вот пособия, которое их семья получает как переселенцы с маленькими детьми, едва хватает на оплату проживания в городке и проезд.

Наталья, переселенка из Донецкой обл.:

Не хватает. У меня, конечно, кроме всего прочего, муж зарабатывает, основная наша прибыль - заработок его, а пособие, ну вот на оплату комнаты, на проезд, школа, садик отвезти, забрать. Я не говорю, что мы одни самые бедные, несчастные, но вот есть трудности.

Тем временем в Харьковской обладминистрации рассказывают, вырастет ли размер пособий для переселенцев в этом году - пока под вопросом, это напрямую зависит от правительства. На помощь людям, которые вынуждены были покинуть Луганскую или Донецкую области, в государственном бюджете пока предусмотрено чуть больше 3 миллиардов гривен. Чтобы получить дополнительные деньги от государства, отмечают в ХОГА, переселенцам, чьи семьи находятся в трудном финансовом положении, нужно обратиться либо в органы социальной защиты, либо напрямую в профильное Министерство.

Юрий Шпарага, дир. Деп. соц. защиты ХОГА:

Якщо вони отримують дохід який не дозволяє сплачувати платежі, які вони повинні сплачувати за проживання в модульному містечку, вони мають право звернутися до Міністерства соціальної політики. там працюють комісії, їм буде призначена допомога. я бачу цю допомогу, вона надходить в область систематично.

Кроме того, подчеркивают в Департаменте социальной защиты область получила государственную субвенцию на оказание разных видов медицинских услуг переселенцам, поэтому с лечением семей приехавших с Донбасса обещают, проблем не будет. В данный момент в Харьковской области официально зарегистрировано больше 100 тысяч переселенцев, по всей Украине это число составляет почти 2 миллиона человек.