Все участники стрельбы на Алексеевке отпущены домой – полиция

Фактически через неделю после массовых столкновений на Алексеевке, где было применено оружие, и один человек был ранен, полиция прокомментировала ход расследования.

Как сообщил начальник следственного управления ГУ НП В Харьковской области Владимир Тимошко, сейчас по факту столкновения открыто три уголовных производства. Два – по статье хулиганство из-за стычек на Клочковской (там произошло первое столкновение между обеими группировками и на Алексеевке). И третье – по факту покушения на убийство Игоря Пушкарева.

На данный момент полицией установлено 69 участников столкновения с обеих сторон. Однако никому не предъявлено подозрение. В полиции говорят, что это связано с тем, что роль каждого не установлено, а коллективной ответственности не предусмотрено.

В частности, установлены все 5 владельцев огнестрельного оружия, которое задействовали в столкновениях. Но оказалось, что люди ими владеют официально как охотничьими. А из какого именно ствола был произведен выстрел, установить не удалось. Поэтому владельцев отпустили.

В полиции говорят, что они не боятся, что участники конфликта попытаются избежать ответственности, так как они активно сотрудничают со следствием.