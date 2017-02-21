 

Вятрович анонсировал компромисс по отмене советских праздников в Украине

21 февраля 2017 г. 15:36
Источник: УНИАН
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Проект по отмене советских праздников вынесен на обсуждение, сейчас проходит дискуссия, заявил историк, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью.

"Мы учтем рациональные и разумные предложения и конструктивную критику и к началу мая предложим парламенту компромиссный взвешенный проект. Ведь речь идет не только об обычных выходных днях, а о маркерах тоталитарной пропаганды, пусть уже не в топонимах, но в нашем распорядке года", - отметил он.

Вятрович рассказал, что по данному вопросу постараются успеть все сделать в апреле. "Хотел бы надеяться, что уже в 2017-м традиция "дня солидарности трудящихся всех стран" уйдет в прошлое", - заявил глава Института национальной памяти.

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