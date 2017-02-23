Взять квартиру в ипотеку под низкий процент реально: "Жилстрой-1" запускает социальную программу кредитования

На сегодняшний день компания "Жилстрой-1" является одним из лидеров украинского строительного рынка. В 2016 году трест успешно построил больше двух с половиной тысяч квартир, а это более половины жилья всего региона. В 2017 году планируется строительство еще трех тысяч.

Александр Харченко, председатель правления АО "Трест Жилстрой-1"

Стройки у нас ведутся практически во всех сейчас районах города: ХТЗ, Новые Дома, Алексеевка, Салтовка ну в центре города есть несколько домов

В этом году жилье от "Жилстрой-1" стало еще доступнее: трест запускает программу доступной ипотеки. Кредит всего под тринадцать с половиной процентов, можно взять на срок до двадцати лет.

Александр Харченко, председатель правления АО "Трест Жилстрой-1"

Имея меньше 150-ти тысяч, человек может приобрести квартиру. Первый взнос должен быть тридцать процентов, и это возможно - купить эту квартиру

Продажи квартир в тресте начинают только после полной уверенности в том, что дом будет закончен. По состоянию на январь все проекты строятся без задержек.