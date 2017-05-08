Welcome to Ukraine: Джамала поздравила Украину с началом Евровидения 2017

Украинская певица Джамала поздравила всю страну с началом музыкального конкурса Евровидение 2017, который проходит в Киеве. Исполнительница счастлива, что Украина принмает этот конкурс. Об этом звезда напсиала на своей странице в Facebook, прикрепив также несколько своих новых фотографий.

"Я невероятно рада приветствовать вас всех в Киеве! Я счастлива от того, что Украина принимает у себя конкурс, и я счастлива что мы с вами вместе будем участниками этого радостного события - Евровидения 2017. Благодаря этому конкурсу в Украину приехали тысячи людей. Они увидят настоящий Киев, настоящую Украину. Они узнают о нашей стране не из заголовков новостей и ТВ-сюжетов, а увидят ее истинное лицо, познакомятся с ее людьми, попробуют ее кухню и услышат музыку. Именно украинская музыка собрала нас всех здесь. И я очень надеюсь и желаю нам всем, чтобы Евровидение 2017 также подарило нам новые замечательные песни различных стилей и жанров", - написала Джамала.