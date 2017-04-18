Welcome to Ukraine! МВД и Нацполиция разработали листовки для гостей Евровидения

Министерство внутренних дел совместно с Министерством социальной политики и Нацполицией подготовили для иностранных гостей Евровидения-2017 информационные листовки.

В буклетах изложены советы относительно того, как вести себя иностранцам во время пребывания в Украине.

Гостям предлагают всегда держать при себе паспорт, поскольку если их остановит полиция документы помогут подтвердить личность. При этом если работник правоохранительных органов не в форме, то должен сам показать документы и озвучить причину проверки.

Иностранец может использовать действующие водительские права при аренде авто в Украине. Если он нарушит правила дорожного движения, должен будет уплатить штраф в течение 15 дней.

Также иностранцам не советуют употреблять алкоголь в общественных местах, пить за рулем, играть в азартные игры, делать покупки в стихийных местах, поднимать кошелек, который лежит на земле.

Кроме того, предупреждается, что секс и сексуальное насилие к несовершеннолетним влечет за собой 5-летнее заключение. Призыв к проституции или плата за сексуальные услуги может наказываться 15 годами за решеткой.

Напомним, конкурс Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.