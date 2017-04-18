Welcome to Ukraine! МВД и Нацполиция разработали листовки для гостей Евровидения

Министерство внутренних дел совместно с Министерством социальной политики и Нацполицией подготовили для иностранных гостей Евровидения-2017 информационные листовки.
В буклетах изложены советы относительно того, как вести себя иностранцам во время пребывания в Украине.
Гостям предлагают всегда держать при себе паспорт, поскольку если их остановит полиция документы помогут подтвердить личность. При этом если работник правоохранительных органов не в форме, то должен сам показать документы и озвучить причину проверки.
Иностранец может использовать действующие водительские права при аренде авто в Украине. Если он нарушит правила дорожного движения, должен будет уплатить штраф в течение 15 дней.
Также иностранцам не советуют употреблять алкоголь в общественных местах, пить за рулем, играть в азартные игры, делать покупки в стихийных местах, поднимать кошелек, который лежит на земле.
Кроме того, предупреждается, что секс и сексуальное насилие к несовершеннолетним влечет за собой 5-летнее заключение. Призыв к проституции или плата за сексуальные услуги может наказываться 15 годами за решеткой.
#МВС спільно з #Мінсоцполітики, @OSCE, #Нацполіція і #ДПС підготували для іноземних гостей #Євробачення2017 інформаційні листівки.#новини pic.twitter.com/Io9m1npCMw
— МВС України (@MVS_UA) 18 квітня 2017 р.
Напомним, конкурс Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, который состоялся в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс уже во второй раз.