"Я подумала, что её вообще отпустили": ученица, которую пытались продать в шоке из-за возвращения своей обидчицы в поселок

Решение суда стало неожиданностью, как для гособвинения, так и для пострадавших и представителей медиа - последним было отказано в съемках в зале суда в виду защиты интересов ребенка. Этот случай всколыхнул общественность - по данным следствия, преподаватель люботинского интерната "Дивосвіт" Галина Коваленко почти полгода искала покупателей на свою ученицу и соседку - 13-летнюю Олю Парню, которую для этого специально уговаривала перейти учиться к ней в класс. При этом даже не поинтересовалась у потенциальных торговцев людьми, зачем им девочка. Незаконную продажу, говорят правоохранители, удалось предотвратить только потому, что в качестве покупателей выступили полицейские - подозреваемую задержали на горячем, при передаче денег. Ребенка она оценила всего в 13,5 тысяч долларов. Сама педагог свою вину полностью отрицала, утверждала, что хотела лучшей доли для воспитанницы, а прокуратура изначально настаивала на содержании женщины под стражей. Она не признала вину и могла оказать давление на семью девочки, отметили следователи.

Галина Коваленко, подозреваемая, март 2017

Шановні ЗМИ ось б йшли ви, й десь у іншому місці.

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокурора

У прокуратури була та сама принципова позиція, що жінка має залишатись під вартою. Оскільки ризики, про які прокуратура ризики прокуратура прописувала з самого початку, що передбачені кримінально-процесуальним кодексом України. Це можливість впливати на свідків, адже тривають допити й потерпілих й свідків, й вони можуть змінити свої покази за тих чи інших обставин, тем більше ми маємо не лише з законодавчої, але й з моральної точки зору захистити цю дівчинку.

Но несмотря на доводы прокуратуры, районный суд не продлил содержание под стражей и заменил меру пресечения домашним арестом, руководствуясь якобы плохим самочувствием педагога, потребовав от той лишь сдать загранпаспорт. И уже накануне вечером, подозреваемая, по словам соседей, вернулась домой. Правда, определи они это по косвенным признакам. С односельчанами Коваленко общаться не стала.

Александр Павлий, сосед подозреваемой

Белье постирано, не было белья. Я ж ходил во двор смотрел. Вы то пошли. Смотрю я белье весит, пахне порошком. Его же не было.

При этом с журналистами Галина Коваленко общаться, в отличие от зала суда, не желает и дверь не открывает.

А вот пострадавшие по делу не скрывают, что в шоке от решения суда. Девочка, которая продолжает учиться в интернате "Дивосвіт," рассказывает мама Ольги, Ирина, даже боялась сегодня идти в школу, чтобы не встретиться с обидчицей.

Оля Парня, пострадавшая

Ну, я испугалась тогда. Я сначала подумала, что её вообще отпустили.

Ирина Парня, мать Оли

Естественно, естественно мы себя чувствуем незащищенными. Куда тогда обращаться за правдой за справедливостью

Оспорить новую меру пресечения прокуратура не может, но затем, чтобы подозреваемая не оказывала давление на пострадавшую, обещают внимательно следить. Как и предоставить в суде все доказательства вины педагога.