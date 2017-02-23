Я в игре! Правоохранители предостерегают о популяризации групп смертников в соцсетях

По сведениям правоjхранителей на постсоветском пространстве активно распространяется игра-убийца «Синий кит» - доведение подростков до самоубийства через интернет. В связи с чем сотрудники полиции просят родителей быть более бдительными и контролировать поведение ребенка, в частности: обращать внимание на разговоры о суициде, подозрительные поведение, запечатление повреждений на открытых участках тела, посещение небезопасных мест, необычные рисунки с изображением китов и бабочек на теле, личных вещах, личных фотографиях в аккаунте и зарисовки в тетрадках. По возможности следить за пребыванием ребенка в социальных сетях. Между тем, по официальной статистике, в Харьковской области случаи суицида, так или иначе связанные с посещениями сообществ «китов и бабочек» не зарегистрированы.