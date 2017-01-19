Юлия Светличная рассказала о решении проблем в области и планах чиновников на 2017 год

Развитие промышленности, особое внимание медицине, а также ремонт и строительство ряда объектов в области. Такие основные приоритеты на 2017-й год, перечисляет губернатор Юлия Светличная. В области расчитывают что следом за ХТЗ, который запустили в начале января, возобновит работу и харьковский авиационный завод. По словам Светличной, ситуация с этим предприятием остается сложной на протяжении нескольких последних лет, поэтому в 2017-м в ХОГА планируют активно заняться тем, чтобы завод снова начал выпуск продукции.

Юлия Светличная, губернатор:

Что касается ХАЗа, то я буду инициировать встречу Антоновым, встречу Укроборонпрома и в Кабинете Министров Украины будем обсуждать этот вопрос, чтобы предпринимать какие-то активные действия по вовлечению его уже в производство.

Также в этом году расчитывают закончить строительство нескольких объектов - это Центр административных и социальных услуг и школа в поселке Песочин, кроме того на второй и третий квартал в ХОГА запланировали сдать в эксплуатацию дома, в которых по специальной программе приобрели жилье участники АТО и их семьи. Еще одно направление работы - ремонт и строительство дорог, в частности "Мерефа-Лозовая-Павлоград" и "Чугуев-Меловое".

Юлия Светличная, губернатор:

Будем настаивать на том, чтобы закончить дорогу "Чугуев-Меловое" до границы с Луганской областью. Мы определили приоритет Сумского направления и я уже переговорила с губернатором Сумской области о том, что это должны быть совместные усилия - он с одной стороны, я с другой стороны, будем делать дорогу, чтобы ее соединить в одной точке, а не оставить ее на каких-то начальных этапах и начальных стадиях.

А вот проект "Стена" на харьковской границе с Россией в данный момент не реализуется, отметила губернатор. Построено 31 сооружение, сейчас ведется поддержка того, чтобы было возведено раньше, закупатеся отдельная техника, однако строительство новых объектов пока не ведут.

Юлия Светличная, губернатор:

На сегодня финансирование этого проекта... Нет финансирования этого проекта, поэтому насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается.

Правда всего, что было сделано за прошлые пару лет в Харькове и области достаточно для обеспечения безопасности в прифронтовом регионе, отмечают в ХОГА. Кроме того, подчеркивает губернатор, на Харьковщине намерены заняться патриотичесикм воспитанием в школах и ВУЗах. А также активно бороться с проявлением сепаратизма среди преподавательского состава. В частности, в течение прошлой недели в городе активно обсуждали публикации в социальных сетях преподавательницы экономической теории в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. В них женщина прославляла Новороссию, ДНР и ЛНР, а также называла майдан сатанинским. Подобные случаи, говорит губернатор, в Харькове недопустимы, поэтому за любое проявление сепаратизма преподаватели должны быть наказаны.

Юлия Светличная, губернатор:

Должны быть наказаны соответствующими органами, правоохранительными, либо контролирующими структурами, если таковые факты подтверждены. Мы будем поднимать этот вопрос на Совете ректоров. В плане того, что должна быть проведена работа с рабочим коллективом.

Что касается медицины, то старт медреформы на первичном уровне запланирован на лето. До 1 июля в области хотят согласовать все соответствующие документы и закончить расчеты. И обещают держать на контроле ситуацию с поставками медицинских препаратов, в частности инсулина. В ХОГА подчеркивают, что действительно были проблемы с закупкой инсулина, однако сейчас, по словам чиновников, инсулин в медучреждениях есть. Тем не менее, из бюджета области будут выделять дополнительные деньги, поскольку государственная программа не работает в полном объеме.

Михаил Черняк, зам. губернатора:

Есть еще запасы инсулина, у меня есть информация, на сегодняшний день все сегодня обеспечены инсулином в полном объеме. Сейчас на ближайшей сессии будет приниматься новая программа "Здоровье Слобожанщины" на 2017-2018 год и там статья инсулина тоже есть. И будут выделять деньги из областного бюджета, потому что централизованная госпрограмма в полном объеме не работает и обеспеченность населеняи инсулиновой группы за державний кошт порядка 50 процентов.

А вот что касается спортивной жизни региона, говорят, в ХОГА, то на 2017 года запланирован ряд событий международного уровня, в частности финал Кубка Украины по футболу и матч "Шахтер - Сельта", который состоится уже в феврале. К слову, будет ли переезжать донецкий клуб в Харьков, чтобы дальше проводить домашние матчи на харьковском стадионе, подчеркивает Юлия Светличная, пока точно сказать нельзя, поскольку ей таких предложений еще не поступало.