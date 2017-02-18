 

ЮНИСЕФ насчитал на Донбассе миллион нуждающихся в гумпомощи детей

18 февраля 2017 г. 12:36
Источник: Левый Берег
2 просмотра

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что миллион детей на востоке Украины срочно нуждаются в гуманитарной помощи. Это число за год увеличилось почти вдвое.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 17 февраля, отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает DW.

"Это невидимая крайняя необходимость - кризис, о котором большинство мира забыло", - приводит сайт организации слова представительницы ЮНИСЕФ в Украине Джованни Барберис.

Эксперты Фонда отмечают, что из-за сотен нарушений режима прекращения огня на Донбассе безопасность и психологический благополучие детей под угрозой.

ЮНИСЕФ обращает особое внимание на 2 тыс. "мальчиков и девочек, которые живут на расстоянии до 15 километров по обе стороны линии разграничения". 19 тысячам из них, добавляет ЮНИСЕФ, грозит постоянная опасность из-за мины и другие взрывные устройства.

Каждая пятая школа на Донбассе - разрушена или повреждена из-за боевых действий, говорится в отчете Фонда.

ЮНИСЕФ пытается получить финансирование в объеме 31,3 млн долларов США для обеспечения потребностей детей Донбасса в продуктах, лекарствах, образовании, гигиене и чистой воде. Сейчас профинансировано 10 процентов от запрошенной суммы.

Как сообщалось, главным спонсором ЮНИСЕФ в 2016 году были США, которые выделили около $407 млн.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.