ЮНИСЕФ насчитал на Донбассе миллион нуждающихся в гумпомощи детей

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что миллион детей на востоке Украины срочно нуждаются в гуманитарной помощи. Это число за год увеличилось почти вдвое.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 17 февраля, отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает DW.

"Это невидимая крайняя необходимость - кризис, о котором большинство мира забыло", - приводит сайт организации слова представительницы ЮНИСЕФ в Украине Джованни Барберис.

Эксперты Фонда отмечают, что из-за сотен нарушений режима прекращения огня на Донбассе безопасность и психологический благополучие детей под угрозой.

ЮНИСЕФ обращает особое внимание на 2 тыс. "мальчиков и девочек, которые живут на расстоянии до 15 километров по обе стороны линии разграничения". 19 тысячам из них, добавляет ЮНИСЕФ, грозит постоянная опасность из-за мины и другие взрывные устройства.

Каждая пятая школа на Донбассе - разрушена или повреждена из-за боевых действий, говорится в отчете Фонда.

ЮНИСЕФ пытается получить финансирование в объеме 31,3 млн долларов США для обеспечения потребностей детей Донбасса в продуктах, лекарствах, образовании, гигиене и чистой воде. Сейчас профинансировано 10 процентов от запрошенной суммы.

Как сообщалось, главным спонсором ЮНИСЕФ в 2016 году были США, которые выделили около $407 млн.