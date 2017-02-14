Южнокорейские СМИ сообщили об убийстве брата Ким Чен Ына

В Малайзии был убит Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

По данным телеканала Chosun, Ким Чон Нама убили в аэропорту две женщины с "отравленными иглами". Предполагается, что женщины работают на северокорейские спецслужбы. Подозреваемым удалось скрыться.

В малайзийской полиции сообщили агентству Рейтер, что гражданин КНДР умер по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу. Личность этого человека не установлена.

Ким Чон Нам - старший брат Ким Чен Ына, внебрачный сын покойного лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Он живет заграницей и не занимает никаких постов в руководстве КНДР.