За 2016 год Харьковчане лишились четырех тысяч автомобилей

За 2016-й год в Харькове и области угнали 3 814 автомобилей. Больше всего угоняли в период с сентября по декабрь 2016 года - в каждом месяце жители Харькова и области лишались более 400 автомобилей. Пик пришелся на декабрь - было угнано 630 автомобилей.

В полиции сообщили, что раскрываемость угонов составляет 27.1 %, то есть из 3 814 угонов правоохранители раскрыли всего 955. С начала этого года в Харькове и области угнали 10 машин, полицейские смогли раскрыть только три преступления.

В полиции отмечают, что в 2016-м количество угонов заметно возросло, в сравнении с 2015-м, в котором за весь год было угнано всего 489 автомобилей, а раскрываемость достигала 39.5 % (193 эпизода).

Как сообщалось ранее, салтовчане объединились для поиска угнанных машин без помощи полиции.