За скандальный логотип "Евровидения" заплатили полмиллиона за 60 секунд

В Украине назревает скандал, связанный с разработкой логотипа для "Евровидения-2017". Об этом сообщает "24 канал".

На сайте системы Рrozorro значится, что в тендере на разработку логотипа участвовала всего одна компания "Группа РЕ Дизайн".

И разработка логотипа обошлась в 420 тысяч гривен. Победителя тендера выбрали всего за 60 секунд - объявление о процедуре закупки появилось 22 декабря 2016 года в 22:42, а через минуту - в 22:43 уже был известен победитель и готовность закупщиков заключить с ними договор.