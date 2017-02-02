 

За скандальный логотип "Евровидения" заплатили полмиллиона за 60 секунд

02 февраля 2017 г. 11:07
Источник: Украинские новости
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В Украине назревает скандал, связанный с разработкой логотипа для "Евровидения-2017". Об этом сообщает "24 канал".

На сайте системы Рrozorro значится, что в тендере на разработку логотипа участвовала всего одна компания "Группа РЕ Дизайн".

И разработка логотипа обошлась в 420 тысяч гривен. Победителя тендера выбрали всего за 60 секунд - объявление о процедуре закупки появилось 22 декабря 2016 года в 22:42, а через минуту - в 22:43 уже был известен победитель и готовность закупщиков заключить с ними договор.

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