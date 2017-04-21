За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще восемь ранены, - штаб АТО

Ситуация в районе проведения АТО обострилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. За минувшие сутки боевики 47 раз открывали огонь по военным Вооруженных сил Украины. При этом двое украинских воинов погибли, еще восемь военнослужащих получили ранения. Наиболее сложной была ситуация на Донецком направлении, отметили в штабе АТО. Под обстрел боевиков попали украинские позиции возле Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецка и Луганского, Каменки, Зайцево, Песков, Майорского, Новгородского и Троицкого.

На Приморском направлении боевики обстреляли позиции военных ВСУ вблизи Марьинки и Красногоровки, Широкино, Павлополя и Талаковки, Новогригорьевки. "Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы", - добавили в штабе АТО. Тем временем на Луганском направлении боевики применили огонь в районе Катериновки. Защитников Новозвановки обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а украинских военных вблизи Донца - из автоматических гранатометов.