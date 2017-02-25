За убийство брата Ким Чен Ына исполнительнице заплатили 90 долларов, - BBC

Индонезийка Сити Айши, арестованная по подозрению в убийстве брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чон Нама, рассказала, что получила 400 малазийских ринггитов (90 долларов) за нанесение на лицо Ким Чон Нама опасного газа нервно-паралитического действия, передает BBC.

Сообщается, что на встрече с представителями индонезийского посольства 25-летняя Сити Айши призналась, что получила задание намазать лицо Ким Чон Нама "детским маслом" в рамках "реалити-шоу".

Заместитель посла Индонезии в Малайзии Андреан Эрвин после встречи с Айши сказал, что, по словам задержанной, люди, которые "выглядели как японцы или корейцы", попросили ее "сделать этот поступок".

Также известно, что на теле самой женщины не найдено никаких признаков того, что она пострадала от химического вещества.