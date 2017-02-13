 

Задержаны утренние пригородные грабители

13 февраля 2017 г. 18:50
Автор: Марина Николаева
277 просмотров

Первое нападение двое мужчин совершили в начале шестого утра в поселке Высокий, заприметив одинокую женщину на остановке. Та ожидала утреннюю маршрутку, чтобы доехать на работу.

Приехало такси, из него вышел молодой человек, сказал, не хотите ли поделиться деньгами. Я начала сопротивление, но что я могу сделать? Я начала сопротивление, он выхватил у меня сумку, выбил зуб, побил до сотрясения.

Еще через пару часов злоумышленники проявили себя в соседних Бабаях. Тут у 56-летней женщины они силой отобрали сумку, в которой находилось три тысячи гривен. Обе пострадавшие сразу сообщили в полицию о нападениях.

Любовь Луценко, нач. отд. следственного отдела Харьковского ОП

По гарячих слідах було затримано двох зловмисників. Дані зловмисники на дій час перебувають у слідчому відділі, вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Задержанными оказались безработные жители Мерефы 17 и 27 лет. Следствием установлено, что парни заранее планировали свои преступления и действовали по разработанному сценарию. Определив потенциальную жертву, один из злоумышленников бил и отбирал вещи, а другой - ждал его в автомобиле, чтобы поскорее скрыться. Следователи открыли уголовные производства по статьям грабеж и разбой, если вина задержанных будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы.
 

Видео: 

Grabiteli Nikolaeva avi

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.