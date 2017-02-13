Задержаны утренние пригородные грабители

Первое нападение двое мужчин совершили в начале шестого утра в поселке Высокий, заприметив одинокую женщину на остановке. Та ожидала утреннюю маршрутку, чтобы доехать на работу.

Приехало такси, из него вышел молодой человек, сказал, не хотите ли поделиться деньгами. Я начала сопротивление, но что я могу сделать? Я начала сопротивление, он выхватил у меня сумку, выбил зуб, побил до сотрясения.

Еще через пару часов злоумышленники проявили себя в соседних Бабаях. Тут у 56-летней женщины они силой отобрали сумку, в которой находилось три тысячи гривен. Обе пострадавшие сразу сообщили в полицию о нападениях.

Любовь Луценко, нач. отд. следственного отдела Харьковского ОП

По гарячих слідах було затримано двох зловмисників. Дані зловмисники на дій час перебувають у слідчому відділі, вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Задержанными оказались безработные жители Мерефы 17 и 27 лет. Следствием установлено, что парни заранее планировали свои преступления и действовали по разработанному сценарию. Определив потенциальную жертву, один из злоумышленников бил и отбирал вещи, а другой - ждал его в автомобиле, чтобы поскорее скрыться. Следователи открыли уголовные производства по статьям грабеж и разбой, если вина задержанных будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

